Sequestrato dai carabinieri forestali il nuovo centro commerciale su via del Lido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri forestali del Nucleo investigativo hanno sequestrato questa mattina il nuovo centro commerciale realizzato lungo via del Lido, a Latina, nei pressi dello svincolo della Pontina. Il complesso commerciale era da tempo sotto inchiesta. Realizzato alle spalle dell'Hotel Garden era finito nel mirino della Procura prima per via della destinazione alberghiera del lotto, poi dopo che la Regione l'aveva dichiarata decaduta, l'inchiesta del sostituto procuratore Giuseppe Miliano e dei carabinieri forestali del Nipaf si era concentrata su alcune presunte irregolarità. Al sequestro preventivo si è arrivati per scongiurare possibili nuovi reati e nello specifico l'apertura del centro commerciale. Secondo la Procura l'immobile è stato realizzato senza rispettare le distanze dalla strada statale Pontina essendo confinante con la complanare che sfocia su via del Lido. Secondo i proprietari quella strada è ormai di fatto comunale e dunque la distanza va calcolata con il cavalcavia della Pontina e non appunto con via Ferrazza. Tra le contestazioni anche l'abbattimento di un piccolo bosco che insisteva sul lotto.