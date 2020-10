L'azienda speciale Abc Latina pronta ad assumere 30 operatori per l'avvio del porta a porta a Latina Scalo, Borgo Piave, Borgo San Michele e nelle aree rurali limitrofe. Pubblicato ieri l'avviso di selezione per stilare una graduatoria da cui attingere per le 30 assunzioni. C'è tempo fino al 4 novembre prossimo per la presentazione delle domande che dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'Azienda per i Beni Comuni di Latina, Via Monti Lepini 44/46 04010 Borgo San Michele Latina.

L'AVVISO PUBBLICO

Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato e full time. La selezione è aperta a coloro che abbiano maturato un periodo di almeno sei mesi di esperienza nelle attività di spazzamento, raccolta e attività ambientali supplementari. Non è richiesta né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche. Verificati i requisiti richiesti, i candidati dovranno effettuare delle prove e la valutazione delle stesse saranno affidate ad apposita commissione. Nel caso in cui le domande pervenute, risultate ammissibili, fossero pari o superiori a 100, i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva con test a risposta multipla. La prova pratica sarà finalizzata ad accertare le doti dei candidati in ordine a: riconoscimento e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale atti alla mansione da ricoprire; conoscenza del territorio servito dalla azienda (toponomastica, viabilità, tradizioni); individuazione e corretta collocazione del materiale di rifiuto all'interno degli appositi contenitori atti alla raccolta differenziata. Con l'eventuale prova preselettiva i candidati saranno valutati, attraverso test a risposta multipla, su capacità logiche; cultura generale; conoscenza del territorio servito dall'azienda; materie attinenti la mansione: codice etico dell'Azienda per i Beni Comuni; diritti e doveri dei dipendenti. L'avviso pubblico, insieme al modulo di presentazione della domanda, è disponibile sui siti istituzionali del Comune di Latina e della sua azienda speciale.

IL NUOVO SERVIZIO

La selezione per l'assunzione di 30 addetti è una delle attività che stiamo portando avanti, in parallelo con le altre, per avviare il servizio del porta a porta' prima del periodo natalizio - afferma il direttore di Abc Silvio Ascoli -. Da metà ottobre a metà novembre è prevista la consegna agli utenti dei kit occorrenti. Per le utenze domestiche si tratta dei masselli per la differenziazione dei rifiuti, le buste, l'eco-calendario, materiali informativi, pieghevoli e quanto altro. Nello stesso arco di tempo, tra metà ottobre e metà novembre, l'azienda Abc punta a svolgere una campagna informativa anche con presenza di gazebo nelle aree di estensione del servizio. Il nostro obiettivo è quello di affrontare le feste di Natale, in queste prime zone di copertura, con un servizio a regime aggiunge Ascoli -. Da un punto di vista amministrativo stiamo lavorando per un ulteriore adeguamento di contratto con il Comune.

L'INVESTIMENTO

Con un budget di circa 15 milioni di euro, 12 derivanti dal mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti e 3 ottenuti con finanziamento della Provincia di Latina, l'Abc Latina ha acquistato 101 mezzi, 352mila contenitori e programmato l'impiego di circa 160mila euro per la campagna informativa, in parte già spesi per la stampa del materiale cartaceo. Per l'avvio del servizio a Latina Scalo, Borgo Piave, Borgo San Michele e relative zone rurali spiega Ascoli sarà impiegato un terzo degli investimenti effettuati. Le consegne di mezzi e mastelli sono infatti scaglionate nel tempo, in corrispondenza dell'avvio del servizio porta a porta' nei diversi quadranti della città.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

