Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stata investita da un’auto mentre attraversava un incrocio in bicicletta e adesso cerca testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.Serena Borrelli racconta così la sua disavventura: «Lunedì mattina alle 8,30 circa mi trovavo all’incrocio dei giardinetti, tra via Don Torello, viale dello Statuto e viale XXI settembre. Sono stata travolta da un’auto mentre mi trovavo tranquillamente sulla mia corsia, purtroppo non ho avuto modo di prendere i dati dei numerosi testimoni presenti e per questo faccio un appello per rintracciarli. Dopo l’incidente sono andata in ospedale, ho riportato delle ferite alla gamba destra e ora dovrò effettuare una risonanza magnetica».La ragazza vuole rintracciare i testimoni per poter avere delle conferme sulla corretta ricostruzione dell’incidente. «Purtroppo in quel momento ero sotto shock - racconta - e per questo non ho pensato a chiedere il contatto alle numerose persone che si sono fermate e che mi hanno aiutata dopo l’investimento. Ora però avrei bisogno di loro per poter ricostruire la dinamica dell’incidente, soprattutto ai fini assicurativi».Muoversi in bicicletta a Latina è purtroppo pericoloso non solo per la carenza di piste ciclabili, ma anche per la scarsa attenzione di alcuni automobilisti. «Poteva andare molto peggio - racconta Serena - sono stata travolta da quell’auto che mi è letteralmente passata sopra, per fortuna le conseguenze fisiche non sono gravissime anche se dovrò effettuare una serie di accertamenti più approfonditi. Ora l’importante è trovare i testimoni, per questo faccio un appello affinché mi contattino al più presto al numero telefonico 3290341050».