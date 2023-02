Latina, primarie Pd: grande affluenza ai seggi

Domenica 26 Febbraio 2023, 16:42







Stanno registrando grande affluenza anche in provincia di Latina le primarie aperte per la scelta del segretario nazionale del Pd. In tutti i seggi aperti nei Comuni pontini ci sono lunghe file di cittadini che intendono esprimere la propria preferenza per uno dei due candidati, Stefano Bonaccini o Elly Schlein. Nel capoluogo, al seggio allestito presso il Circolo cittadino in piazza del Popolo, si registrano code per accedere alla sala dove si sta votando. Si voterà fino alle ore 20. Per accedere al voto, bisogna recarsi ai seggi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, tessera elettorale e 2 euro di contributo organizzativo. I primi numeri sull'affluenza saranno rilasciati nel primo pomeriggio, mentre i risultati del voto saranno resi noti in serata.