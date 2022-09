Latina, nominato il commissario: sarà di nuovo Carmine Valente

E' stato nominato il commissario prefettizio che si insedierà di nuovo nel Comune di Latina fino alle prossime elezioni amministrative. La scelta della prefettura è ricaduta sul prefetto in quiescenza Carmine Valente, supportato dai sub commissari Monica Perna e Maurizio Alicandro. Tutti e tre erano già stati nominati lo scorso luglio dopo la sentenza del Tar che, in accoglimento di un ricorso presentato, aveva annullato il voto delle amministrative in 22 sezioni cittadine.