Latina, moria di pesci a Capoportiere: a decine nel canale, ma anche in spiaggia

Centinaia di pesci morti sono stati ritrovati a Capoportiere nella mattinata di oggi nei pressi della chiusa del canale. Non sono note le cause che hanno portato alla morte degli animali e dovranno quindi essere individuate a partire dalle prossime ore.

I pesci si sono accumulati nei pressi della chiusa ma i bagnanti hanno segnalato che ci sono pesci morti anche in alcuni tratti del litorale.

Non è la prima volta che si verifica una moria di pesci in quel tratto. Il fenomeno si è già ripetuto nel corso degli ultimi anni diverse volte ed anche in Comune se ne era parlato di recente. Colpa della temperatura troppo alta dell'acqua oppure del maltempo dei giorni scorsi? A Latina Scalo giorni fa erano stati trovati pesci morti a decine in un canale rimasto senza più acqua. Per Capoportiere le ipotesi possono essere diverse, bisognerà escludere anche quella di un possibile inquinamento.