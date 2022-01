Latina, Lega: «Gestione fallimentare e candidature imposte», Massimiliano Carnevale si dimette da capogruppo

«Abbiamo dovuto accettare candidature "imposte", gestite male e che alla fine hanno fatto vincere, in un Comune dove il centrodestra è maggioranza assoluta, un sindaco di estrema sinistra e reduce da una consiliatura pessima». Con queste parole, pubblicate in un post sulla sua pagina Facebook, Massimiliano Carnevale motiva le sue dimissioni da capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Latina, tre anni dopo la sua adesione al partito. Secondo Carnevale, «abbiamo atteso mesi per un'analisi obiettiva del voto», che evidentemente secondo lui non è arrivata.