Lunedì 22 Novembre 2021, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 15:20

È stato depositato al TAR, sezione di Latina, un ricorso avverso l’esito del primo turno delle elezioni amministrative di Latina, che sancì la necessità del ballottaggio per la scelta del primo cittadino. Lo scopo finale sarebbe quello di colmare il gap di 1.200 preferenze che Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco del centrodestra, scontò rispetto alle sue liste, e che lo condannarono al ballottaggio, poi perso, contro Damiano Coletta.

Latina, ecco chi sono i nuovi assessori della Giunta Coletta: età, curriculum, deleghe

Centrodestra fa ricorso al Tar

Il ricorso è siglato da alcuni cittadini, e quindi non da esponenti politici (consiglieri o leader di partito) e si basa su presunte irregolarità che sarebbero state riscontrate in 30 delle 116 sezioni elettorali del capoluogo; in 18 di queste 30, in pastigliare, le irregolarità sarebbero palesi; tra queste, figurerebbero schede votate ma non vidimate o firmate, o ancora altre irregolarità nei verbali conclusivi. La richiesta finale sarebbe quella di tornare al voto in queste sezioni, come avvenne anni fa a Cisterna di Latina.