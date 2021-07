Lunedì 12 Luglio 2021, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 08:40

Ci sono anche dei bambini coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Minturno. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un investimento, mentre i minori insieme a un accompagnatore stavano attraversando la strada all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Pietro Fedele.

In corso l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori dell'Ares 118.