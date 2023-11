Esce di strada con il sidecar e muore, vittima un cinquantenne

La giornata del ricordo delle vittime della strada si è chiusa col sangue, purtroppo ancora una volta su una di quelle pontine. Un cinquantenne è morto questa sera in un tragico incidente stradale in sella alla sua moto, sulla quale si è schiantato contro il ponticello d'entrata di un'abitazione sulla 156, tra borgo San Michele e borgo Faiti, nel comune di Latina.

Il cinquantacinquenne viaggiava sulla Monti Lepini a bordo di una Honda Gold Wing.

L'uomo si dirigeva verso l'Appia quando, intorno alle 19, al km 46 della statale ha perso improvvisamente il controllo delle due ruote, uscendo fuori strada e finendo in un canale sul lato sinistro della carreggiata, quello opposto al suo senso di marcia. La corsa della moto è terminata contro il ponticello che permette l'accesso ad una stradina che ospita una serie di abitazioni. Sentito il rumore dello schianto, un residente di una villetta della zona è subito accorso in suo aiuto, cercando di prestargli primo soccorso in attesa dell'ambulanza. Sul posto, oltre ad un mezzo del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tuttavia, i tentativi di salvargli la vita sono stati del tutto inutili: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, quelle che gli sono costate la vita pochi istanti dopo l'impatto.