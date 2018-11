Incidente sulla 156 tra Prossedi e Giuliano di Roma, diversi feriti e strada bloccata per ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carambola di auto per il fondo viscido dopo la pioggia battente lungo la bretella regionale della 156 dei Monti Lepini tra i territori di Prossedi e Giuliano di Roma. Alcune auto sono state coinvolte in un pauroso tamponamento e pare anche in un frontale nel tratto di strada che da Prossedi sale sulla Palombara, in territorio di Giuliano di Roma, dopo il violento acquazzone che ha non poco disorientato i conducenti. Dallo scontro sono uscite contuse alcune persone, una di loro è rimasta incastrata tra le lamiere e un'altra, la più grave, trasportata con l'elicottero al "Santa Maria Goretti". La regionale è stata quindi bloccata per qualche tempo, almeno su una delle due carreggiate che si affacciano verso la vallata di Prossedi, per dare modo alle forze dell'ordine disciplinare il traffico durante le operazioni relative al rilevamento dell'incidente. Solo intorno alle 16 ambedue le carreggiate sono state liberate dalle auto e dai detriti che avevano invaso la sede stradale.