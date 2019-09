Latina, incendio in un garage in Q5: due palazzine evacuate, persone intossicate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grosso incendio è divampato nel garage di una palazzina in via Geminiani, nel quartiere Q5, a Latina. Il fumo ha invaso rapidamente i locali, le scale e gli appartamenti dei primi piani tanto da rendere necessaria l'immediata evacuazione dell'edificio e della palazzina attigua. Sul posto le pattuglie della squadra volante, le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo e che con l'ausilio di una scala hanno proceduto all'evacuazione di tutti gli appartamenti perché le scale interne del palazzo erano ormai impraticabili. Sul posto anche diverse ambulanze del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale alcuni residenti rimasti intossicati, tra i quali una donna e una bambina. Alcuni sono stati trattati sul posto con l'ossigeno. Molta paura tra i residenti, scesi in strada in piena notte. Ancora da accertare la causa del rogo, ma dalle prime informazioni tutto potrebbe essere scaturito dall'incendio di un'auto parcheggiata nei garage.