Venezia, scatta l'allarme durante il concerto di Capodanno al teatro La Fenice: pubblico e artisti evacuati. Cosa è successo

Attimi di tesnione e un po' di preoccupazione ieri sera al teatro La Fenice di Venezia, durante il primo dei quattro concerti di Capodanno. L'attivazione di un allarme generale di sicurezza, infatti, ha costretto ad evacuare il pubblico e gli orchestrali. Per fortuna si è trattato di una falsa allerta, perché dalla sala di controllo non è stato poi riscontrato nulla di anomalo. Dopo 25 minuti trascorsi all'esterno, gli spettatori sono potuti rientrare per assistere al seguito dello spettacolo.

Evacuazione d'emergenza del teatro La Fenice: cosa è successo

Il fatto è avvenuto poco dopo le 21, in concomitanza con il primo intervallo.