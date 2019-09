Incendio in Q5: famiglie senza casa, attivato il pronto intervento sociale

Per le famiglie che hanno dovuto le loro case questa notte in via Geminiani è stato allertato il Pis, il Pronto Intervento Sociale del Servizio Welfare del Comune di Latina. Gli addetti si stanno interessando del caso delle 40 persone evacuate dal condominio che si trova nel quartiere Nascosa, in Q5, a causa di un incendio divampato nel garage condominiale.



La palazzina, per il momento, non è agibile e gli abitanti non hanno potuto far rientro nei rispettivi appartamenti. Il Pis del Comune è stato allertato per fornire supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà nel reperire una sistemazione alternativa, con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA