Latina, aggredito e minacciato con un coltello da cucina: moglie arrestata per maltrattamenti

Ultimo aggiornamento: 12:22

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina hanno arrestato ieri pomeriggio una donna accusata di maltrattamenti in famiglia. La polizia è intervenuta in via le Vetiche inviata dal 113 al quale era arrivata una richiesta di intervento per una lite in famiglia all’interno di un appartamento, con una persona armata di coltello.Una volta arrivati gli agenti, insieme a un'ambulanza del 18, hanno constatato che a chidere aiuto era stato un uomo italiano di 48 anni, vittima dei maltrattamenti, il quale ha spiegato che la moglie, dopo averlo aggredito, visto che stava arrivando la polizia, era scappata nell'appartamento di un altro condomino. La moglie, visibilmente agitata e in stato di ebrezza alcolica, ha dato in escandescenze alla vista della polizia e si è gettata in terra iniziando a colpire il pavimento con la testa e ha minacciato gli operatori di denunciarli per averla malmenata.L'uomo ha spiegato agli agenti che la lite era iniziata per futili motivi, che la loro relazione era sempre stata problematica per i continui scatti d’ira della donna, nonché per l’uso di antidepressivi e bevande alcoliche di cui lei abusa. Una volta tranquillizzata, la donna è stata accompagnata negli uffici della Questura e identificata, D.I. , rumena di 46 anni è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e condotta agli arresti domiciliari presso un familiare in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.