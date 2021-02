Covid, 144 nuovi casi in provincia di Latina. La Regione decreta la zona arancione per tutta la provincia di Frosinone

Nella Asl di Latina sono 144 i nuovi casi di contagio al coronavirus e purtroppo c'è un'altra vittima. Lo ha comunicato la Regione Lazio sulla pagina fb Salute Lazio spiegando che «si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto» e chiarendo che la vittima è un uomo «di 73 anni con patologie». Si aggrava invece la situazione in provincia di Frosinone dove i casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 220 tanto che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza per istituire la zona arancione in tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone «a causa della forte incidenza e crescita dei casi da Covid 19» mentre «restano ferme le misure già dettate per i Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa)». Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 1 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi.

Ultimo aggiornamento: 15:53

