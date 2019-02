Latina, controlli a tappeto della polizia al Nicolosi e alle autolinee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'attività di prevenzione e controllo del territorio voluta dal Questore Carmine Belfiore. Un nuovo servizio straordinario ha interessato oggi la città di Latina. Attenzione puntata sui quartieri più a rischio, il Nicolosi e l'area delle autolinee. Nel servizio sono stati impiegati gli equipaggi della squadra Volante e le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio provenienti dalla Capitale che hanno perlustrato il territorio e organizzato posti di controllo, utilizzando anche il sistema di bordo “Mercurio” per la lettura automatica delle targhe delle automobili. Una serie di verifiche sono state effettuate anche per gli avventori delle sale slot di via Marchiafava e di via Giulio Cesare.Il bilancio complessivo è di quattro posti di blocco, 81 persone controllate, 238 veicoli controllati, 13 contravvenzioni elevate. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.