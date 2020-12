Carabinieri, pattuglie a piedi «tra la gente» con le classiche mantelle per le feste di Natale

Nel prossimo fine settimana, a pochi giorni dal Natale, l’Arma dei Carabinieri continua a svolgere il proprio delicato lavoro - tra la gente e per la gente – non solo intensificando i servizi preventivi ma proponendo anche pattuglie "appiedate" nei centri cittadini.

Alcune, nei centri abitati di Latina e di Gaeta, saranno svolte indossando la tradizionale mantella, simbolo inconfondibile dell’Arma dei Carabinieri «che, nonostante protesa al futuro che guarda con giustificato ottimismo e rinnovato vigore, richiama i valori morali che da sempre sostengono e ontraddistinguono la sua opera al servizio delle comunità, di ogni cittadino ed in particolar modo di chi ha più bisogno» - si legge in una nota diffusa dal comando provinciale di Latina.

La mantella viene riecheggiata nell’immagine simbolica del Maestro fiorentino Antonio Berti denominata “Pattuglia di Carabinieri nella tormenta”, realizzata nel 1973 da un’idea dell’allora Capo di Stato Maggiore dell’Arma generale di corpo d'armata Arnaldo Ferrara.

Si tratta di una famosa raffigurazione (foto sotto) nella quale due Carabinieri camminano affiancati, avvolti nelle mantelle agitate dal vento, il capo chino, il corpo proteso in avanti nello sforzo di farsi strada a fronte di una tormenta che soffia nella direzione contraria, esprimendo la fatica di un cammino compiuto all’unisono, nelle avversità. Il rifermento artistico è appropriato soprattutto nell’attuale contesto temporale.

«L’Arma dei Carabinieri prosegue nel proprio lavoro, anche in un periodo difficile e particolare come quello che stiamo vivendo, continuando a prodigarsi per mantenere saldo quel prezioso legame con la popolazione, per far fronte alle sue esigenze e per la sua salvaguardia».

