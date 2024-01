Latina calcio, esonerato Di Donato: la squadra affidata a Andrea Esposito

«La società Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Daniele Di Donato. Il Club desidera ringraziare mister Di Donato per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati». Così questa mattina la società di piazzale Prampolini ha annunciato il cambio. La decisione era attesa. Sabato sera, al termine della partita persa 2-0 a Potenza Di Donato non si era presentato davanti ai giornalisti e la società aveva comunicato il "silenzio stampa". La decisione sulla guida tecnica sembrava segnata e così è stato.

«Contestualmente - si legge nella nota del Latina Calcio - la società comunica di aver affidato temporaneamente la guida della prima squadra al vice allenatore Andrea Esposito». Toccherà al vice di Di Donato di risollevare le sorti di una stagione che pareva fino a un mese fa procedere in acque sicure. Le tre sconfitte consecutive, i due punti conquistati nelle ultime otto sfide, l'ultima partita vinta a Foggia addirittura il 24 novembre 2023, hanno fatto precipitare la situazione e arrivare all'esonero.

Di Donato, 46 anni, nato a Giulianova, aveva esordito sulla panchina del Latina nel 2021 e il suo contratto era stato prolungato fino al giugno prossimo. Per lui 99 partite alla guida dei nerazzurri, 32 vinte e 39 perse. Le statistiche dicono che ha conquistato 1,25 punti a partita e che le sue squadre hanno realizzato 100 gol e ne hanno subiti 122.

Già altre volte in questi anni era stato sull'orlo dell'esonero ma era sempre riusciito a ottenere la conferma e i risultati gli avevano dato ragione, lo scorso anno la squadra aveva raggiunto i play off, ma quest'anno le attese erano superiori. Fino a fine novembre tutto sembrava filare per il verso giusto, poi qualcosa si è rotto. Infortuni, decisioni arbitrali molto dubbie, ma anche l'incapacità dei nerazzurri di reggere nei 90 minuti, sempre ottimi inizi, ma pessima gestione dei vantaggi. E' per tutto questo che si è arrivati all'esonero.

Andrea Esposito, pugliese, nato a Galatina nel 1986, difensore centrale dei nerazzurri fino all'estate scorsa, poi "Ciccio", questo il suo soprannome aveva detto basta al calcio giocato e accettato l'offerta della società diventanto il vice di Di Donato. Per molti un predestinato. Da oggi ha la sua grande occasione di guidare una squadra nel calcio professionistico. Attualmente il Latina è al dodicesimo posto del girone C della serie C, fuori dalla zona play off. Esposito avrà pochissimi giorni per trovare una prima soluzione ai problemi del Latina: venerdì sera la squadra scenderà in campo nell'anticipo della 22esima giornata contro il Monterosi: un esordio semplice sulla carta visto che gli avversari sono ultimi in classifica, ma anche micidiale e che non consente ulteriori passi falsi.