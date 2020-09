Coronavirus, in provincia di Latina altri 15 positivi. Record ad Aprilia: 8 nuovi casi

Altri quindici nuovi casi positivi in provincia di Latina. Anche oggi la Asl ha comunicato un incremento a doppia cifra di nuovi contagiati, in numero identico a quello di ieri. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 15 nuovi casi positivi - si legge nel bollettino dirameto intorno alle 15 - di cui 13 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (8), di Bassiano (1), di Fondi (1), di Formia(1), di Gaeta (1), di Latina(1), di Roccagorga (1) e di Sperlonga (1). Si comunicano anche 1 caso positivo, non residente in provincia». Il record spetta ad Aprilia per un link che ha portato alla chiusura precauzionale per disinfezione di due palestre.

Con questa nuova recrudecenza di positivi a Latina si avvia verso i mille contagiati. Ad oggi infatti sono 984 le persone risultate positive al Coronavirus tra i residenti in provincia dall'inizio dell'emergenza. Non si registrano nuovi decessi (fermi a quota 37 tra i residenti e a 41 comprendendo anche le persone morte in provincia nìma non residenti). Cresce ancora l'indice di prevalenza (ovvero i casi positivi ogni 10 mila abitanti) arrivando a 17,11. Ad oggi risultano attualmente positivi 370 pontini, di questi 317 vengono curati in casa mentre altri 53 sono ricoverati in ospedale, Dall'inizio della pandemia sono invece 570 le persone guarite dal Coronavirus.

