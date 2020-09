La Asl di Latina, d'intesa con il sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, ha disposto la chiusura precauzionale di una classe della scuola del centro Lepino. La decisione è stata presa dopo che uno degli alunni che frequenta l'istituto è risultato aver avuto contatti con una persona contagiata. Oggi lo studente verrà sottoposto al tampone e nel caso dovesse risultare positivo l’esame verrà esteso anche agli altri alunni. In caso contrario la Asl valuterà i tempi per far tornare i ragazzini a scuola. E’ la prima classe che viene chiusa in provincia di Latina pochi giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico in cinque comuni pontini.

Intanto a Roccagorga, dove si è verificata una catena di contagi dopo un matrimonio, disposto dal sindaco Nancy Piccaro l'uso delle mascherine anche in luoghi pubblici e altre 140 persone in isolamento. Nuovo contagio a Formia, invece, del "link" riconducibile all'azienda "Purificato" e 110 persone in isolamento.

