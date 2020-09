Coronavirus, due palestre chiuse ad Aprilia: sanificazione per precauzione

Due palestre chiuse, per precauzione, a causa dei nuovi contagi da coronavirus avvenuti ad Aprilia. La notizie è di queste ore. La prima ad annunciare la chiusura per la sanificazione è stata la palestra Sensazione di via del Pianoro. Una cliente ha contattato la struttura avvertendo di essere risultata positiva al covid19, la direzione ha quindi deciso di sospedere ogni attività. La donna ha partecipato ad una lezione sabato scorso.

“Abbiamo avvisato tutti i nostri frequentatori – chiarisce la palestra – dopo la segnalazione di una nostra cliente che ha partecipato ad una lezione sabato 12 settembre dalle 10.30 alle 11.30”. Questa mattina la Asl farà le opportune verifiche. Il centro riaprirà presto, dopo le indicazioni delle autorità sanitarie.

Chiusa da oggi anche la palestra B.Strong di via Arezzo, sempre ad Aprilia. La direzione ha avvertito i clienti che per un contagio avvenuto fuori dalla struttura in via precauzionale è stato deciso di chiudere la struttura e procedere alla sanificazione.

"Abbiamo ritenuto opportuno chiudere la B.STRONG - spiega la direzione - in via precauzionale a tutela di tutti, provvedendo immediatamente a segnalare alla ASL di Latina l'accaduto e a sanificare i nostri locali.

Sono quindi state messe in atto tutte le procedure. La ASL in questi giorni sta contattando tempestivamente le persone coinvolte, grazie al nostro protocollo di contact tracing. Attendiamo di conoscere la data per riaprire".



