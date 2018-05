Latina, apre il primo centro privato per la cura dell'infertilità di coppia

Sarà aperto da domani, giovedì 3 maggio, il primo centro privato di procreazione medicalmente assistita a Latina. La struttura, creata dal gruppo Redi, si chiama 'Redi Fertilità' e sarà inaugurata in largo Cirri nel quartiere Q5. In programma un "Open day" con consulenze gratuite a partire dalle 9,30.



La direzione clinica è stata affidata al professor Fabrizio Cerusico, docente universitario a 'La Sapienza' . Si tratta di un centro di primo livello il cui obiettivo è quello di fornire ad ogni coppia un aiuto personalizzato attraverso un trattamento graduale che inizia dal consulto per arrivare, se necessario, a tecniche di riproduzione assistita di primo, secondo e terzo livello. Il metodo adottato dagli specialisti parte dall'individuazione delle cause di infertilità individuando i fattori rilevanti e privilegiando i test meno invasivi per la diagnosi.

Mercoledì 2 Maggio 2018



