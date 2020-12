Auto da ricchi ma senza assicurazione, multati imprenditore e avvocato

Con le auto da ricchi, ma senza assicurazione. Per questo sono stati multati dalla polizia stradale di Latina: si tratta di un noto imprenditore e un altrettanto noto avvocato. Il primo a bordo di una Lamborghini Gallardo coupé e il secondo su una Ferrari 348. Salata la sanzione amministrativa: l’articolo 193 del codice della strada impone infatti il pagamento di una somma che va da 868 a 3.471 euro. Si tratta solo di due dei casi scoperti dalla Polstrada, che ha percorso chilometri su Appia, Pontina, Flacca e Monti Lepini con 140 pattuglie per controllare centinaia di veicoli: solo nelle prime due settimane di dicembre, ben 800, e 1.000 persone identificate.

APPROFONDIMENTI L'EVASORE FISCALE Dealer vendeva auto lusso importate senza pagare l'Iva, evasi 2...

Vedi anche > Polizia stradale, una settimana di prevenzione sull'uso di alcol e droghe

Ad essere soccorse o assistite su strada, per problemi vari, 159 persone. Elevati 283 verbali per infrazioni al codice della strada: norme comportamentali, uso del telefonino alla guida, mancato uso delle cinture, quelle più frequenti. Dieci le patenti e 24 le carte di circolazione ritirate, per 639 punti decurtati. Gli incidenti rilevati sono stati 29, di cui 16 con lesioni (29 i feriti totali) e 13 con soli danni alle cose; in uno di questi episodi un cittadino di origine nordafricana è stato trovato alla guida senza patente: per lui è scattata l’ammenda di oltre 2.000 euro e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Stessa sanzione anche per un indiano che invece la patente ce l’aveva contraffatta: quest’ultimo è stato scoperto mentre circolava sulla Pontina. Nonostante i serrati controlli, permane anche il problema della guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti: sanzionati 3 automobilisti. I controlli con il telelaser hanno portato a contestare 59 infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA