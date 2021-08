L'Opus Sabaudia inizia la preparazione: si corre verso la prima giornata del campionato di serie A3

Martedì 24 Agosto 2021, 08:47

L’Opus Sabaudia ha ufficialmente iniziato una nuova stagione nel campionato di pallavolo maschile di serie A3. Ieri (lunedì 23 agosto) la squadra s’è allenata la palazzetto dello sport Antonio Vitaletti di via Conte Verde a Sabaudia: coach Mauro Budani e il suo staff hanno iniziato con una seduta di pesi per poi dedicarsi alla tecnica con un po’ di pallone. Per il Sabaudia il campionato inizierà in trasferta, il 10 ottobre, a Marigliano, mentre la prima partita casalinga, al Pala Vitaletti, è in programma il 17 ottobre con Aversa e a seguire ancora in casa il 24 ottobre con il Marcianise. Si giocherà anche il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, ma il match è in programma a Tuscania mentre la conclusione della regular season è in programma per il 10 aprile.

«L’inizio della preparazione è sempre un passaggio molto importante e per questo è fondamentale che, parallelamente alla parte di lavoro, si possa crescere anche sotto il punto di vista del gruppo – spiega Lino Capriglione, vicepresidente del Club pontino – siamo una società molto ambiziosa e abbiamo chiaro in mente il nostro obiettivo, anche per questo ci aspettiamo che da tutta la città, e più in generale dal nostro territorio, possa arrivare la giusta spinta alla squadra. Il nostro è uno sport che regala emozioni importanti e per tutto il nostro movimento la terza stagione in serie A è motivo di grande orgoglio ma anche di notevole responsabilità. La squadra che abbiamo allestito è valida e abbiamo molta fiducia nel coach, nello staff e in tutti i giocatori, per questo ci aspettiamo grandi cose sia sotto il profilo dei risultati che dovremo ottenere sul campo sia sotto il profilo dell’emozione che dovremo saper regalare ai nostri appassionati».

L’Opus Sabaudia è inserita nel girone Blu di serie A3 insieme a: Sistemia Aci Castello, Ismea Aversa, Leo Shoes Casarano, Olimpia SBV Galatina, Aurispa Libellula Lecce, PowerGroup Marcianise, Tya Pallavolo Marigliano, Shedirpharma Massa Lubrense, Avimecc Modica, Gis Ottaviano, Pallavolo Franco Tigano Palmi e Maury’s Com Cavi Tuscania.

«Sono state reintrodotte le retrocessioni e per questo cercheremo di centrare l’obiettivo salvezza prima possibile poi, una volta centrato questo target, valuteremo in base alla situazione – chiarisce coach Mauro Budani – In questa prima fase alterneremo sedute di pesi a quelle di tecnica in un programma ben articolato che ci permetterà di arrivare pronti al debutto stagionale».

Il tecnico romano Mauro Budani verrà supportato dal suo staff composto dal secondo allenatore Marco Saccucci, dal preparatore atletico Marco Ceccacci, dallo scout Daniele Giovannercole e da Francesco Distaso che ha il ruolo di assistente allenatore. Dopo la prima giornata di allenamenti la squadra e la società si sono riunite presso l’hotel Zeffiro per un incontro di benvenuto ufficiale.