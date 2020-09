Lavori sulla condotta, manca l'acqua da lunedì sera a Latina

Mancherà l'acqua, a Latina, da lunedì 21 settembre alle 21.30 fino alle 5 di lunedì 22 settembre. Lo rende noto il Comune di Latina. L'intervento della società Acqualatina sarà realizzato «al fine di consentire una riparazione urgente sulla condotta adduttrice».

La zona interessata sarà l'intero Comune – ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere.

Per garantire il servizio sostitutivo alle utenze saranno disponibili autobotti in largo Cavalli (zona Q5) e largo Celli nei pressi uffici Ausl. Saranno disponibili, inoltre, delle autobotti a disposizione esclusiva dell’ospedale Santa Maria Goretti e delle autobotti per garantire il servizio alle utenze sensibili (Icot e altre utenze). Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

