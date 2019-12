Incivilità a Latina: frigorifero, vecchi televisori e un materasso buttati in strada

Pessime abitudini che non si riesce a debellare: ieri a Latina, nel parchggio alle spalle del Mercatino di via Verdi qualche incivile ha abbandonato accanto al cassonetto un frigorifero, i rottami di quattro mini televisori di vecchia generazione, un materasso e il cassone di una serranda.



A questo proposito ricordiamo che Abc, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti, mette a disposizione iI servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, inerti e verde a domicilio, servizio che avviene su prenotazione contattando il numero verde 800751463 dal lunedì al venerdì in questi orari: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00.

