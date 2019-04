Raggi su Fb: «Altri due incivili beccati a scaricare rifiuti vicino ai cassonetti, segnalati da un cittadino» Video

Raggi su Fb: «Altri due incivili beccati a scaricare rifiuti vicino ai cassonetti, segnalati da un cittadino». Riflettori puntati sugli incivili dei cassonetti, su chi scarica rifiuti in strada. Virginia Raggi sindaco di Roma informa su Facebook che «altri due incivili beccati mentre scaricavano cartoni e plastica vicino ai cassonetti a Tor Tre Teste, nella periferia est della città». Nel post Raggi pubblica anche un video e scrive: «Questo video è stato girato da un cittadino che ringrazio per il suo senso civico. Grazie alla sua segnalazione, infatti, gli agenti del reparto Pics Supporto Ambiente sono riusciti a risalire ai due zozzoni (uno guidava e l'altro scaricava) e a multarli con una sanzione di 600 euro. Continuate ad inviarci video per denunciare gli incivili che sporcano la nostra città. Roma e tutti i cittadini onesti meritano rispetto».

