Roma, la Raggi dichiara guerra ai vandali: «Segnalate gli incivili anche con i video»

Il sindaco di Roma Virginia Raggi dichiara guerra agli incivili e al degrado. E lo fa con un appello ai suoi cittadini:

«Abbiamo visto questo video delle OBike, ovviamente non ci sono targhe né altro, ma stiamo chiedendo in rete a chiunque riconosca queste ragazze per identificarle e sanzionarle», ha detto la sindacai.

Non si tratta del primo caso di biciclette in condivisione vandalizzate in città.

«Segnalate gli incivili, anche con video e foto. Con un filmato possiamo risalire al responsabile e sanzionarlo». o. Non ci saranno però «automatismi. Tutto sarà verificato con norme e procedure».Il sistema unico di segnalazione di Roma permette ai cittadini di inviare su un'unica piattaforma del Campidoglio le segnalazioni: dalle buche ai rifiuti fino ai comportamenti «incivili».Proprio ieri un video pubblicato su Instagram ha incastrato alcuni vandali che avevano alnciato delle biciclette a noleggio nel Tevere.