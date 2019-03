Incidente nella notte, auto finisce nel fossato a Priverno: grave il conducente

Tragedia sfiorata a Priverno, lungo la strada di collegamento della Torretta Rocchigiana tra il centro urbano e la periferia. Una Opel, guidata da un uomo di 32 anni, scendendo verso la regionale 156 dei Monti Lepiio, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri è finita fuori dalla carreggiata.



Secondo una prima ricostruzione dopo una curva il conducente ha sbandato, perso il controllo del mezzo ed è "volato" per circa trenta metri nel fossato sottostante.



Allertati da automobilisti di passaggio a soccorrere l'uomo sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118 in servizio presso la postazione di Priverno. L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Fiorini" di Terracina. © RIPRODUZIONE RISERVATA