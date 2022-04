Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia. Pasqua tragica, purtroppo, con l'ennesimo sinistro che si è verificato al chilometro 108 della Pontina, in località Terracina. Sono in corso i rilievi della polizia stradale, a quanto sembra si è trattato dello scontro tra un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il "centauro", anche se al momento non si conoscono ulteriori particolari sull'accaduto.