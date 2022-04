Ancora una vittima sulle strade della provincia di Latina. Un uomo è morto a Sabaudia, dopo essere stato investito. L'incidente si è verificato nella prima mattinata all'incrocio tra via Garibaldi e via Duca della Vittoria e al momento non si conoscono ulteriori particolari. Per la vittima - che era a piedi - sono stati vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118, è deceduto sul colpo.