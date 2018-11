Sbanda con l'auto e finisce nel canale dopo un volo di 10 metri, muore una 35enne

Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente ieri sera tra Cori e Cisterna, in provincia di Latina. Erano circa le 22,30 quando l'auto con a bordo una donna di 35 anni,, ha sbandato lungo via Monti Lepini - la strada che collega i due centri - forse a causa dell'asfalto ancora bagnato dopo l'intensa pioggia di ieri. La Lancia Musa su cui viaggiava la donna ha sfondato il guard rail ed è precipitata, compiendo un volo di 10 metri, terminando in un canale di scolo delle acque piovane. Complesse anche le operazioni di recupero, in quanto il canale era colmo di acqua a causa delle forti piogge e la corrente era notevole.Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e il 118, ma per la 35enne non c'è stato nulla da fare. Emanuela Leomazzi è nata a Velletri, ma viveva proprio a Cori, dove era molto conosciuta e benvoluta. La giovane donna lascia un figlio di. Le forze dell'ordine stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica dell'incidente.