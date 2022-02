Scontro tra auto e moto sulla Nettunense ad Aprilia tre giorni fa, Stefano non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Stefano Siviero, il 26enne di Aprilia, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla via Nettunense domenica scorsa, nel pomeriggio. Uno scontro violento tra la moto su cui viaggiava il giovane e un'auto avvenuto all'altezza dello svincolo per la Pontina. Sul posto giunsero la polizia locale e i carabinieri. Il ragazzo - soccorso dal 118 - venne poi trasferito a Roma e ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale San Camillo. Purtroppo dopo tre giorni le sue condizioni sono peggiorate ed è sopraggiunto il decesso. Gli amici hanno sperato fino all'ultimo di poter ricevere notizie diverse, purtroppo però nelle scorse ore il cuore di Stefano ha cessato di battere.