Incidente a Sezze all'incrocio di Casal Bruciato: tre feriti

Incidente nei pressi della chiesa di Casal Buciato nella zona di Sezze scalo al confine con il comune di Pontinia. A scontrarsi tre vetture: una 500L bianca, un pulmino Mercedes, e un'Audi A6. Un impatto violento che ha fatto colare fuori dall'alloggiamento il motore della berlina tedesca.

Non ci sono feriti gravi, i tre automobilisti, che viaggiavano senza passeggeri, sono stati trasportati al Fiorini di Terracina e al nosocomio del capoluogo, tutti in codice giallo. La vettura che veniva da via Murillo e si dirigeva verso l'Appia era sulla corsia dell'impianto semaforico, che, da come raccontano alcuni residenti della zona, da qualche giorno era malfunzionante. La lampadfa della luce rossa sarebbe fulminata e quindi non viene segnalato lo stop, mentre gli altri due colori si accendono con regolarità.

Viabilità bloccata dalle 13,30, sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, molti studenti sono rimasti in attesa aspettando l'arrivo dei parenti che li hanno riportati a casa.