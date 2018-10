​Inchiesta tributi a Pontinia, il Riesame annulla tutto: scarcerati Subiaco e Scirè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Luigi Subiaco, medico, consigliere comunale e assessore (sospeso) a Pontinia e dell'avvocato Raffaele Scirè. I due erano ai domiciliari - insieme ad altre 4 persone - nell'ambito dell'inchiesta " Telonai " sull'assegnazione "pilotata" della gara per la gestione dei tributi al Comune di Pontinia.Il Riesame, accogliendo la tesi dei difensori - Amleto Coronella e Lucio Teson - ha disposto la scarcerazione e annullato il provvedimento per un vizio «genetico». Secondo l'indagine i rappresentanti del Comune e quelli delle società interessate all'appalto si erano accordati per gestire la gara, solo che una volta pubblicato il bando non si è più proceduto con l'affidamento.