Incendio in via Colombo a Fondi: fiamme altissime e tanta paura

Incendio questa notte, attorno alle 22:30, in una proprietà privata di via Cristoforo Colombo a Fondi.Il rogo, da una prima ricostruzione, sarebbe divampato da un cortocircuito in un piccolo ripostiglio del giardino.Nell'arco di poco tempo lingue di fuoco altissime hanno spaventato i residenti che hanno subito chiamato il 115.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina che hanno domato le fiamme, degli uomini della protezione civile Città di Fondi e di un'ambulanza dell'Ares intervenuta per precauzione ma poi rientrata in ospedale senza soccorrere nessuno.Ancora pochi minuti e le fiamme avrebbero raggiunto l'abitazione, distante solo un paio di metri dal ripostiglio in fiamme.Anche in questo caso, come accaduto ieri al ristorante La Pergola di Monte San Biagio , si sarebbe trattato di un cortocircuito.