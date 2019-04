Vastissimo incendio poco prima dell'una della scorsa notte a Monte San Biagio.



A prendere fuoco, per cause da accertare, il ristorante “La Pergola”, in via Vecchia.



Le fiamme sarebbero velocemente cresciute fino a creare danni davvero ingenti al locale, uno dei più rinomati della località collinare.



Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina che hanno dovuto lavorare diverse ore prima di avere la meglio sull'enorme rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA