Incendio distrugge chiosco al Lido di Latina, pioveva: ipotesi attentato, indaga la polizia

Un incendio ha distrutto uno dei chioschi sul lungomare di Latina, nel tratto che collega Capoportiere a Rio Martino. La segnalazione è arrivata poco prima delle 22 al numero unico di emergenza 112 che ha attivato i Vigili del Fuoco del comando di Latina. «Arrivata sul posto in via Lungomare Pontino al km 2 circa, la squadra territoriale vvf di Latina - spiegano i vigili in una nota - constatava la presenza di una struttura in legno completamente avvolta dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento nonostante il rogo aveva rapidamente avvolto tutta la struttura, adibita a chiosco, fatta quasi totalmente in legno».

Va detto che ieri a Latina ha piovuto a intermittenza praticamente per tutta la giornata e questo rende difficile ipotizzare che l'incendio non sia doloso. Anche perché, a quanto risulta, il chiosco era ancora in fase di montaggio e non era stato attivato il collegamento al generatore con cui vengono alimentati gli impianti elettrici. Ma sull'origine dolosa gli inquirenti restano cauti. «In collaborazione con le forze dell'ordine - si limitano a dire i vigili del fuoco - si effettuava un accurato controllo dell'area interessata dall'evento per cercare di risalire alle cause che, al momento, sono in fase di accertamento.

Non si registrano persone coinvolte».