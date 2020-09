Incendio a Borgo San Michele in via Cerreto Alto, vicino alla fabbrica "Ilsap". In azione i vigili del fuoco e la Protezione Civile del gruppo "Passo Genovese". Le fiamme si sono rapidamente propagate tra la vegetazione, favorite anche dal vento.



L'incendio, domato in serata, ha minacciato un'abitazione che fortunatamente era vuota. Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA