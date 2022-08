Grosso incendio in corso a San Michele, paura nel borgo

Un grave incendio è in corso a Borgo San Michele. Qui fiamme alte stanno devastando le campagne in prossimità del centro abitato, invaso dal fumo. Tante le persone scese in strada, anche per dare una mano ai soccorritori che in ogni modo stanno cercando di domare il rogo.

Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito in prossimità della Pontina per poi espandersi nell'entroterra, arrivando fino al borgo alimentato dal vento.

Sul posto ci sono, oltre a vigili del fuoco e protezione civile, anche carabinieri e 118. Molte persone sono intervenute per dare una mano nelle operazioni di spegnimento.