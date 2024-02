© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio all'alba di oggi al supermercato Sigma a Gaeta. Le fiamme si sono sviluppate alle 4.50 all'esterno della struttura commerciale di via Indipendenza, danneggiando pesantemente la facciata e l'area di ingresso del supermercato. Il crepitio delle fiamme ha svegliato di soprassalto alcuni vicini, che hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, sopraggiunti pochi minuti dopo insieme con i carabinieri della locale Tenenza sul luogo dell'incendio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fortunatamente evitato che le fiamme si propagassero anche all'interno del supermercato. Al vaglio dei vigili le cause dell'incendio divampato dagli scatoloni lasciati all'esterno della struttura Nessuna ipotesi è esclusa. da cause accidentali, una bravata, o un'azione estorsiva.