Il Latina beffato all'ultimo secondo da Artistico: la Virtus Francavilla vince nel recupero

«Non è stato il solito Latina, ma la sconfitta non è meritata. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, ma nel secondo tempo siamo andati vicini al gol diverse volte, tante le situazioni che non abbiamo saputo sfruttare. Nella somma dei due tempi diciamo che il pari sarebbe stato più giusto, ma ora pensiamo alla prossima gara». Così Gaetano Fontana ha commentato la sconfitta del Latina che ha perso oggi pomeriggio contro la Virtus Francavilla nei minuti di recupero, beffata al 91' da una rete di Artistico. L'allenatore in sala stampa ha difeso i nerazzurri: «Sono conbtento del secondo tempo, potevamo tornare a casa con qualcosa di diverso»

Il tabellino

​Virtus Francavilla 1 –0 Latina Calcio 1932

Monopoli (3-5-2): Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Di Marco, Artistico, Neglia (88’ Contini), Dutu, Izzillo (70’ Garofalo), Laaribi (70’ Risolo), Macca, Ingrosso (78’ Carella). A disposizione: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Polidori, Agostinelli, Nicoli. Allenatore: Villa.

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Vona E., Di Livio, Riccardi (82’ Capanni Dias), De Santis (61’ Perseu), Marino, Crecco, Del Sole (61’ Mazzocco), Fabrizi (82’ Fella), Cortinovis, Paganini. A disposizione: Fasolino, Sorrentino, Polletta, Di Renzo, De Maio. Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Luca De Angeli di Milano.

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Daniele Sbardella di Belluno.

Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri.

Marcatori: 90’ + 1’ Artistico (VF)

Ammoniti: 28’ Macca (VF), 57’ Dutu (VF), 66’ Izzillo (VF), 77’ Marino (L), 90’ + 6 Mazzocco (L)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Virtus Francavilla 5 Latina Calcio 1932 3