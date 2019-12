Il compleanno di Latina, il sindaco: «Città sia orgogliosa di essere comunità»

«Il fine ultimo è che Latina sia e si senta orgogliosa di essere comunità - ha detto il primo cittadino - Nel rispetto della persona e del saper accettare la diversa opinione». È il cuore del discorso del sindaco di Latina, Damiano Coletta, nell’87° anniversario dell’inaugurazione dell’anno città. Un discorso che Coletta ha voluto incentrare proprio sull concetto di pace e rispetto, ricordando anche la sua recente partecipazione, a Milano, insieme a centinaia di altri primi cittadini, alla manifestazione per la senatrice a vita, e testimone dell’Olocausto, Liliana Segre.



Il sindaco ha chiesto ai concittadini di guardare al futuro. Ha ricordato il progetto Upper finanziato dall'Unione europea che consentirà tra l'altro di trasformare il campo sportivo di Campo Boario, abbandonato da anni e trasformato dal clan Di Silvio in pascolo per cavalli, di diventare un parco produttivo a servizio del quartiere e della città. Ha ricordato il "monumento all'inclusione" inaugurato alla presenza del presiendete del parlamento europeo David Sassoli, ha ricordato i 550 alberi donati dalla comunità Sikh, proprio per dire che latina sta cercando sempre di più di essere una città che si riappropria degli spazi occupati dalla criminalità e che lo fa pensando a tutti i cittadini.