I regali alla città: così Latina festeggia il compleanno

Anagrafe, Banca d'Italia, viale Pennacchi, parco Falcone e Borsellino. Un ricco calendario di appuntamenti organizzato dall'amministrazione comunale per domani, 18 dicembre, 91 anni esatti dall'inaugurazione della città. Si parte alle ore 8.30, con l'inaugurazione dell'Anagrafe in corso della Repubblica, per poi proseguire alle ore 9.30 con il tradizionale corteo con partenza da piazza del Popolo a piazza del Quadrato per la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento del Bonificatore. Alle ore 11, invece, ci sarà la firma dal notaio per l'acquisizione della Banca d'Italia e alle ore 11.30 l'intitolazione del tratto di strada compreso tra la rotonda Rossella Angelico e Capoportiere allo scrittore premio Strega Antonio Pennacchi. Si continuerà nel pomeriggio con l'avvio dei lavori del nuovo parco Falcone e Borsellino alle ore 15 e con l'inaugurazione delle mostre "Fatte così" e "Littoria, un marchio di successo" alle ore 17 al museo Cambellotti. Alle ore 21, infine, è previsto il concerto della Premiata Orchestra della Repubblica Partenopea al teatro D'Annunzio.

«Il 18 dicembre commenta il Sindaco Matilde Celentano Latina compirà 91 anni e, per l'occasione, abbiamo organizzato un importante programma di iniziative. Oltre all'appuntamento tradizionale, abbiamo in programma una serie di iniziative che rappresentano un regalo per la città. Con l'avvio dei lavori al parco Falcone e Borsellino, giardini principali situati nel cuore della città, si restituisce uno spazio che da tempo attendeva la riqualificazione».«La firma dal notaio per l'acquisto della Banca d'Italia è un segnale di rinascita. Il volto di Latina può cambiare, e con l'acquisizione formale si apre un nuovo capitolo tutto da costruire. Con l'inaugurazione dell'Anagrafe in centro, invece, si dà seguito a una promessa fatta, che era quella di riportare i cittadini a vivere il cuore della città. In questo modo tutti coloro che avranno bisogno di un certificato anagrafico passeranno per corso della Repubblica. Sarà una boccata di ossigeno anche per le attività commerciali».