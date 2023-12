Croce rossa, medaglia d'oro al merito alla volontaria Pia Cigliana

Frosinone. Il conferimento è stato deciso "motu proprio" dal presidente nazionale, Rosario Valastro, ed è stato consegnato venerdì nel corso di una cerimonia alla presenza delle più alte cariche nazionali della Croce Rossa Italiana. Medaglia d'oro al merito per Pia Cigliana, volontaria dal 1977 della Croce rossa italiana a. Il conferimento è stato deciso "motu proprio" dal presidente nazionale, Rosario Valastro, ed è stato consegnato venerdì nel corso di una cerimonia alla presenza delle più alte cariche nazionali della Croce Rossa Italiana.

La Cigliana, militando nel corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa, nel tempocha messo a disposizione «le sue alte doti di umanità, unitamente a grandi capacità motivazionali nei confronti dei tanti volontari incontrati nel suo percorso e soprattutto notevoli competenze organizzative» .



È stata ispettrice delle infermiere volontarie di Frosinone e in seguito ha ricoperto anche l'incarico di presidente del comitato stesso per diversi anni «trasformandolo, nel tempo, in un vero fiore all'occhiello dell'associazione, per le tante attività realizzate a favore delle fasce più bisognose della comunità, l'alta professionalità e preparazione dei volontari sia in campo sanitario che di protezione civile e soprattutto per l'alta considerazione delle autorità locali e provinciali per le quali la Croce rossa frusinate è stata, con lei, un importante punto di riferimento per le problematiche socio-assistenziali del territorio e non solo».

Nel corpo è stata anche consigliera nazionale e vice ispettrice nazionale del delle infermiere volontarie.

«Gli incarichi, di notevole profilo, non hanno però mai scalfito la sua mitezza ed elegante umiltà - si legge ancora in una nota - e soprattutto non facendo mai mancare la disponibilità nei confronti di ogni singolo volontario che si sia trovato in difficoltà o abbia chiesto consiglio, cosi come non si è mai tirata indietro se trovata in situazioni difficili da gestire inviata in diversi comitati d'Italia, riportando sempre ottimi risultati». A Pia Cigliana sono arrivate le congratulazioni del Comitato di Frosinone «quale esempio di volontariato serio e proficuo» ed è stato espresso «il piacere per una concittadina di cosi elevata sensibilità».

