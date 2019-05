Giovane annega nel parco San Marco, a Latina. Trovato il cadavere, suicidio o incidente

Ultimo aggiornamento: 23:06

Un ragazzo di venti anni è annegato nel piccolo specchio d'acqua del parco San Marco, a Latina. Sull'episodio stanno svolgendo accertamenti gli agenti della Polizia di Stato. Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, anche se ancora si sta valutando la dinamica dell'accaduto e non si esclude l'incidente.Secondo una prima ricostruzione a dare l'allarme sono stati dei passanti che hanno visto il giovane scavalcare la balaustra del laghetto artificiale e lanciarsi in acqua. Alcuni hanno provato anche a soccorrerlo ma è subito affondato. In attesa dell'intervento dei sommozzatori si sta svuotando la vasca per recuperare il corpo.La notevole quantità di acqua che si riversa sulle strade limitrofe ha imposto la chiusura di via Rossetti precauzionalmente. Poco dopo le 23 il ritrovamento del cadavere. Si tratta di un ragazzo di colore, forse tra gli ospiti del centro di accoglienza del vicino hotel De La Ville.