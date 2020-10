Giardino di Ninfa, apertura straordinaria e visita abbinata al centro di Cori

Proseguono le iniziative per il Centenario del Giardino di Ninfa con le aperture straordinarie in collaborazione con i comuni del territorio: domenica prossima 18 ottobre, sarà protagonista la città di Cori e le sue bellezze.

Con una piccola integrazione al contributo di ingresso al Giardino di Ninfa, sarà possibile esplorare questo comune: il tempio di Ercole, il complesso monumentale di Sant'Oliva, la Cappella della Santissima Annunziata e il Museo della città e del territorio che ospita un evento speciale, la mostra “Antichità di Cora – Piranesi a Cori” che l'ente ha organizzato in collaborazione con l'Istituto Centrale per la Grafica in occasione dei trecento anni dalla nascita di Giovambattista Piranesi e con la Fondazione Roffredo Caetani.

Informazioni e ticket sul sito www.giardinodininfa.eu dove sono disponibili i contatti telefonici per prenotare, una volta acquistato l'ingresso, la propria visita nel comune di Cori.Sempre questo fine settimana i visitatori del Giardino di Ninfa potranno accedere anche alla mostra “I colori della prosperità. Frutti del vecchio e nuovo mondo”, organizzata in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei in una sala dell'antico municipio di Ninfa. Prenotazioni esclusivamente sul sito www.giardinodininfa.eu

