Gatto sfregiato e ucciso a Latina, appello dell'Enpa: «Aiutateci a trovare il responsabile»

Una morte orribile. Un giovane gatto appartenente a una colonia è stato ucciso, non si sa ancora con certezza come, in Via dei Volsini a Latina . Quel che si sa a che è stato trovato sfigurato dalla gattara, al suo rientro, oggi pomeriggio.

Il gatto potrebbe essere stato preso bastonate, maltrattato, ha perso un occhio, ma sicuramente non investito perché non presenterebbe alcun segno tipico di un incidente.

«In mattinata la nostra volontaria responsabile della colonia aveva visto il felino ancora vivo in buona salute - ha raccontato la presidente di Enpa Latina, Claudia Staiano - ovviamente cerchiamo l'autore di questo terribile gesto e speriamo che sia trovato».

L'appello dunque è a chiunque possa aver visto qualcosa. E chissà che una risposta non arrivi dalla videosorveglianza della caserma della polizia stradale di Latina, che si trova proprio di fronte al parcheggio dove sarebbero avvenuti i fatti, perché è proprio lì di fronte che si trova la colonia felina.

