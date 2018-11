Gaeta: un weekend all'insegna di sport in piazza e pista di pattinaggio sul ghiaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Sport in piazza" raggiungerà Gaeta sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si tratta del primo appuntamento di “CONI & Regione, compagni di sport” 2018 nella provincia di Latina. La manifestazione organizzata dal CONI Comitato Regionale Lazio e Regione Lazio per lo Sport in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Gaeta e supportata tecnicamente da Federazioni sportive nazionali e delle associazioni sportive del territorio, prevede sia esibizioni di atleti che la partecipazione attiva dei cittadini, che potranno provare, sotto la guida di tecnici qualificati, una serie di discipline note come: tennis, sup, pallacanestro, taekwondo, scherma, atletica, badminton, pallavolo, canottaggio, calcio, vela, danza, ciclismo, tiro a volo e calci di rigore. Tra le novità dello sport in piazza a Gaeta, in un’anteprima tutta natalizia, ci sarà il pattinaggio su ghiaccio, da scoprire sulla pista collocata proprio di fronte al Comune, in piazza XIX maggio."Gaeta ancora una volta è protagonista dello sport regionale con un grande evento che si inserisce a pieno titolo nel calendario degli eventi di Favole di Luce – ha commentato il sindaco Cosmo Mitrano - Siamo orgogliosi di poter ospitare una manifestazione che rientra in un più ampio progetto CONI & Regione, compagni di sport e che si concretizza grazie alla sinergia istituzionale tra gli enti. Intendo ringraziare, in particolar modo, il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola ed il delegato allo Sport del Comune di Gaeta Gigi Ridolfi che hanno fortemente creduto nel nostro progetto di destagionalizzazione turistica inserendo nel weekend una manifestazione che permetterà di avvicinare tante persone, grandi e piccoli, turisti e non, al mondo dello sport con numerose discipline in programma ed atleti provenienti da diverse Federazioni". "Sport in piazza approda a Gaeta e quest’anno è la prima volta che il progetto “CONI & Regione, compagni di sport” tocca la Provincia di Latina -sottolinea il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola - E’ il risultato della sintonia stabilita con il Sindaco Mitrano e con l’Amministrazione comunale. Una collaborazione, allargata poi alle Associazioni sportive del territorio, da cui è scaturita la decisione di programmare un appuntamento su due giorni, sabato e domenica, nell’atmosfera fiabesca delle Favole di Luce. E’ la dimostrazione che lo sport parla un linguaggio universale e l’opportunità per grandi e piccoli di trascorrere qualche ora dedicata al benessere fisico e alla socializzazione, imparando magari qualcosa di nuovo”.